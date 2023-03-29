В Сыктывкаре отменят вторую смену при условии появления новых школ

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Стало известно, при каком условии в Сыктывкаре отменят вторую смену в школах. Как рассказали в мэрии города, такое возможно лишь при появлении новых учебных учреждений, которые снизят нагрузку на существующие школы.

— Снизить долю обучающихся во вторую смену в школах города Сыктывкара возможно только за счет строительства новых школ, — цитирует БНК администрацию.

В министерстве заявили, что тенденция к сокращению второй смены есть и ее темпы с каждым годом растут.

Так, в 2020 году введено 1 800 новых ученических мест: открылось новое здание школы №9 в Краснозатонском и новое здание гимназии им. А.С. Пушкина (школа на 1200 мест в Орбите). Это позволило организовать обучение учащихся школы №9 в одну смену и снизить долю обучающихся во вторую смену в школах №№ 26 и 25.

В 2022 году началось строительство школ в Емвале на 825 мест, это значительно разгрузит школу №30 в будущем. Также прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство пристроек к школам №№ 3 и 38 (две пристройки на 400 мест), что также положительно повлияет на вторую смену. Кроме того, подготовлено техническое задание на строительство школы на 825 мест по улице Тентюковская, в самом густонаселенном районе города — Орбита. В целом до 2027 года должно открыться девять новых школ на 5 250 мест.

— Учитывая, что темпы роста контингента учащихся в городе несколько замедлились, строительство школ позволит решить проблему сменности, — заявили в мэрии.

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