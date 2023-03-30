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НовостиПроисшествия30 марта 2023 11:23

Пьяная сыктывкарка пыталась подкупить сотрудника ГИБДД

Она предложила полицейскому 15 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Сыктывкаре 42-летнюю местную жительницу признали виновной в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июне сыктывкарка ехала на машине, и ее остановил сотрудник ГИБДД. Полицейский заподозрил, что водитель была пьяна, и предложил ей пройти освидетельствование. В ответ горожанка предложила правоохранителю 5 тысяч рублей и пообещала перевести на его карту еще 10 тысяч. Однако полицейский отклонил это предложение. Женщина признала вину частично, заявил что 10 тысяч у нее не было и переводить такую сумму она не собиралась.

Суд оштрафовал женщину на 45 тысяч рублей. Защита обжаловала это решение, но Верховный суд Коми оставил его в силе.

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