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НовостиЭкономика31 марта 2023 6:58

В Коми подешевели бананы, но продолжают дорожать огурцы

Комистат опубликовал новые данные
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Маковеева Светлана

Автор фотографии: Маковеева Светлана

Стало известно, как изменились цены в продуктовых магазинах за минувшую неделю. По данным Комистата, стоимость овощей, мяса и сыров выросла, а вот цены на банан упали.

Так, молоко, рис и мороженая рыба выросли в цене на 2,2-2,5%. Яйца подорожали на 1,9%, а различные сыры на 1,8%.

Из плодоовощной продукции рост цен был отмечен: на капусту белокочанную - на 3,5%, огурцы- на 3,3%, яблоки - на 2%, морковь - на 1,2%. В то же время бананы подешевели на 3,2%.

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