В Сыктывкаре в аварии погиб 62-летний мужчина

Фото: ГИБДД Коми

В Сыктывкаре 1 апреля в ДТП скончался 62-летний мужчина. Подробности случившегося сообщили в ГИБДД региона.

По предоставленным данным, около 8:40 утра водитель автомобиля «Лада» ехал по улице Калинина, когда потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, столкнувшись с «Ладой Калиной».

Пострадавший мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. В настоящий момент идет разбирательство причин аварии.

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