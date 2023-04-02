Жителя Коми осудят за избиение знакомого

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Закончилось расследование в отношении жителя Воркуты, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

По предоставленным данным, преступление фигурант уголовного дела совершил на Локомативной улице в Воркуте, когда избил в пьяном состоянии 46-летнего потерпевшего. В настоящий момент вся доказательная база собрана, дело направлено в прокуратуру и в суд.

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