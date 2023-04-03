«Горе ничем не унять»: стало известно о гибели молодого жителя Коми

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По информации жителей Корткероссского района, в специальной военной операции погиб Илья Отев. Информация опубликована была 2 апреля.

– Спи спокойно, Ильюшенька. Помним, любим, скорбим очень сильно, – пишут его близкие.

Со слов окружения, Илья был хорошим, неравнодушным человеком, который старался помогать.

– Учились вместе. Хороший парень был. Светлая память, – рассказал его знакомый.

Дата похорон пока что не сообщается, о ней будет известно позднее.

– Такое горе ничем не унять. Соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами, – выражают скорбь жители Коми.

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