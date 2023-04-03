В Коми пенсионерка лишилась 290 тысяч рублей из-за ложной компенсации за лекарства

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Пожилая жительница Сосногорска стала жертвой мошенников и лишилась крупнл суммы денег. Как сообщает МВД по Коми, 84-летняя женщина попалась на классическую схему обмана.

Так, пенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая представилась менеджером по урегулированию конфликтных ситуаций. Она сообщила, что женщине положена компенсация за некачественные лекарства в размере 400 тысяч рублей. Однако, чтобы получить деньги, пенсионерке необходимо было оплатить услуги «юриста» и «банка».

Доверившись незнакомке, пенсионерка взяла в долг деньги у своей приятельницы и перевела их частями на указанный собеседницей счёт, но обещанных выплат не получила. Сумма перечислений составила 289 250 рублей.

Спустя время заявительница поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию. Следователи по данному факту возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК («Мошенничество»), сообщается в пресс-релизе МВД по Коми.

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