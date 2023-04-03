В Коми обнаружили семена подсолнечника с амброзией

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В Коми завезли семена подсолнечника с амброзией полыннолистной. Об этом рассказали в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхонадзора.

Ведомство провело мониторинг карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов на территории Сыктывкара и пришла к выводам, что в семенах обнаружен злостный сорняк, который мог навредить посевной кампании. Однако амброзия наносит вред не только почве и растениям, но и опасна для здоровья человека.

— Амброзия полыннолистная — злостный сорняк, является карантинным объектом, засоряет зерновые, пропашные и технические культуры, обочины дорог, вызывает аллергические реакции во время цветения. Она причиняет как биологический, так и технологический ущерб окружающей среде, земледелию, развивая мощную надземную массу и корневую систему, сильно угнетает культурные растения. Амброзия полыннолистная опасна и для здоровья людей. Во время цветения она образует огромное количество пыльцы, многократное вдыхание которой вызывает аллергию со следующими симптомами: повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжелых случаях — отек легких, — рассказали в Россельхознадзоре.

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