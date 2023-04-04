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НовостиОбщество4 апреля 2023 9:21

В Коми мать оставила на двое суток ребенка запертым одного в квартире

На помощь мальчику пришли спасатели
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В селе Выльгорт спасатели пришли на помощь мальчику, которого мама запрела в квартире и ушла. Ребенок провел двое суток один дома.

Кричащего с балкона семилетнего мальчика заметили прохожие. Они вызвали спасателей, которые пробрались в квартиру через балкон и передали его полицейским.

Оказалось, что мама ребенка ушла по делам и закрыла сына на ключ. Все это время юный сельчанин был один и ждал маму.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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