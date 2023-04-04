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НовостиОбщество4 апреля 2023 10:58

Пенсионер из Коми перечислили мошенникам более 3 млн рублей

Очередной жертвой обмана стал 60-летний житель Ухты
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми на удочку мошенников попался 60-летний ухтинец. Он лишился 3,1 млн рублей и влез в долги.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, на телефон пострадавшего поступил звонок. Голос на том конце провода заявил, что на пенсионера пытаются оформить кредит. Собеседник ухтинца убедил его взять займ в размере 3,1 млн рублей и перечислить его на безопасный счет.

На аналогичную схему аферистов попалась еще одна пенсионерка. Сыктывкарке позвонил якобы работник банка и под предлогом предотвращения оформления несанкционированного кредита на нее похитил порядка 1,2 млн рублей. Денежные средства переведены на 19 абонентских номеров через терминал банка.

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