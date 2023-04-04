Поезда Сосногорск – Ираель будет делать дополнительную остановку во время половодья

Автор фотографии: Макеев Иван

В Коми пригородные поезда, курсирующие между Сосногорском и станцией Ираель, с понедельника по пятницу, будут делать дополнительную остановку для пассажиров около поселка Керки (остановочный пункт на 1595 км). Остановка назначена на период с 25 апреля по 31 мая (за исключением 9 мая) на время половодья.

Поезд № 6721 Ираель – Сосногорск будет останавливаться в 7:33-7:34. У поезда № 6722 Сосногорск – Ираель остановка в 15:41-15:42.

На 11, 17, 19 мая в расписание поезда № 6722 Сосногорск – Ираель внесены изменения в связи с проведением ремонтно-путевых работ.

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