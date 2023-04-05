Ухта вошла в список самых комфортных городов для жизни в России

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Ухта вошла топ комфортных российских городов для жизни. Об этом сообщает федеральный Минстрой. Однако оценивался нефтяной город в отдельной категории, так называемой «города с условно дискомфортным климатом».

По данным ведомства, из 360 баллов город Коми набрал 235. Ухта оценивалась на ряду с такими населенными пунктами как Ханты-Мансийск (247), Надым (245), Кола (243), Гаджиево (235).

В Минстрое отметили, что города считаются благоприятными для проживания, если набирают хотя бы 180 баллов. Лидером рейтинга стала Москва. Столица набрала 292 балла.

Среди городов-миллионников за ней расположились Санкт-Петербург (264), Казань (216), Нижний Новгород (214), Ростов-на-Дону (212), Екатеринбург (209), Пермь (208), Уфа (208), Челябинск (204) и Новосибирск (204).

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