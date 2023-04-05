В Сыктывкаре намерены построить к 2024 году лыжную базу

фото: администрация Сыктывкара

В пресс-службе Сыктывкара сообщили, что между муниципалитетом и компанией «Проммонтажсервис», заключили контракт с подрядчиком о строительстве лыжной базы на Лесопарковой улице. Завершение строительства объекта запланировано на август 2024.

В настоящий момент уже составлен производственный график работ, в настоящее время подрядчик начал изучение проектно-сметной документации. По контракту необходимо построить трехэтажное здание, подрядчик должен выполнить свайные и земляные работы, устроить фундамент, возвести несущие и наружные конструкции, проделать внутренние и фасадные работы.

В рамках договора также предусмотрено благоустройство прилегающей территории, строительство стоянки на 105 машиномест. Стоимость проекта оценивают в 52 млн рублей.

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