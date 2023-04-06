Больше всего браков заключили в Сыктывкаре, Ухте и Эжве

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В 2022 году больше всего браков заключили в Ухте, Сыктывкаре и Эжвинском районе. Всего было за год зарегистрировано 4 954 новых семьи. Об этом сообщили в региональном минюсте. По предоставленным данным, число регистраций выросло на 12%.

В ведомстве сообщили, что в то же время осталось прежним число разводов. Всего решение о расторжении брака приняли в 3781 семье в 2022 году, в 2021 – 3754.

Больше всего разводов зарегистрировали в Ухте, Сыктывкаре и Воркуте. Реже всего – в Сысольском, Койгородском и Троицко-Печорском районах.

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