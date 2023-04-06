Мужчина жестоко свою знакомую в Коми и устроил поджег

Фото: Следком Коми

В Усть-Куломском районе 52-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве и поджоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, в мае 2022 года между фигурантом уголовного дела, который был пьян, и 66-летней хозяйкой дома, где произошло убийство, произошла ссора. Конфликт привел к тому, что мужчина схватил нож и ударил им не менее 14 раз в голову.

Пострадавшая скончалась сразу же на месте происшествия, после чего обвиняемый поджег дом и скрылся с места преступления. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу потерпевшей стороны взыскали ущерб в размере 2 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Потерял жену и дочь»: В Коми вынесен приговор виновнику ДТП (подробнее)