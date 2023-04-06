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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 5:45

В Коми за опасные деяния наказали 14-летнего подростка

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усть-Вымском районном суде рассмотрели административное дело в отношении 14-летнего подростка. По предоставленным данным, его осудили за опасные деяния, которые он совершил еще до наступления уголовной ответственности.

Преступления, по предоставленным данным, были неоднократно совершены в период с 2021 по 2022 года. Суд пришел к выводу, что в отношении несовершеннолетнего были использованы все методы воспитательного воздействия, что не никак не помогло.

Ответчик пытался привести доводы, что он в настоящее время изменил свое поведение, но судья не счел их убедительными. Подростка в результате поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних на 30 суток.

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