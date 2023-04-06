Во время СВО погибли двоюродные братья из Коми

Фото из личного архива

Во время спецоперации погибли двое усинцев Пупышев Виталий и Евгений Грашин. Об их смерти сообщили их близкие. По словам родных, мужчины были двоюродными братьями.

Погибли уроженцы Коми в Луганской области. На момент смерти им было 35 лет и 41 год соответственно. Виталий не дожил до своего 36-летия несколько недель.

- Виталий и Евгений были веселыми, оптимистичными, добрыми и честными. Начатое дело всегда доводили до конца, - вспоминают о них близкие.

О дате похорон семья сообщит позже.

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