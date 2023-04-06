Женщина с детьми из Коми едва не лишилась квартиры

Фото: архив КП

Жительница Ухты вместе с детьми едва не лишилась своей квартиры после развода с мужем. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебных приставов Коми.

По предоставленной информации, она брала кредит вместе со свои мужем, будучи в браке. После развода квартира отошла ей с детьми вместе с обязательствами перед банком. Какое-то время она не могла платить за квартиру, в связи с чем банк арестовал имущество.

Приставы начали готовить пакет документов для продажи, но перед торгами женщине удалось погасить долг в размере 850 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пьяный студент оскорбил полицейских и напал на одного из них (подробнее)