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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:15

Женщина с детьми из Коми едва не лишилась квартиры

Ей удалось вовремя погасить долг
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жительница Ухты вместе с детьми едва не лишилась своей квартиры после развода с мужем. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебных приставов Коми.

По предоставленной информации, она брала кредит вместе со свои мужем, будучи в браке. После развода квартира отошла ей с детьми вместе с обязательствами перед банком. Какое-то время она не могла платить за квартиру, в связи с чем банк арестовал имущество.

Приставы начали готовить пакет документов для продажи, но перед торгами женщине удалось погасить долг в размере 850 тысяч рублей.

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