Злостная нарушительница ПДД в Сыктывкаре сбила 13-летнего мальчика

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 13-летний школьник оказался под колесами Lada Kalina, за рулем которой была 22-летняя девушка. Сыктывкарка сбила мальчика на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла на Коммунистической улице. В результате наезда подросток получил травму бедра, но госпитализация ему не понадобилась.

Девушка имеет стаж вождения с 2020 года. За это время ее привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД 45 раз. Из них 13 раз в течение последнего года, заключили в ГИБДД.

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