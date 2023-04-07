Жителя Коми посадили на 3,5 года за наркотики

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По информации Сыктывкарского городского суда, жителя Коми наказали за покупку наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта. Его приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

В апреле 2022 года, по информации суда, фигуранты уголовного дела купили наркотики в Сыктывкаре и употребили часть из них. После употребления один из них явился в ФСБ, сообщив, что при нем есть наркотическое средство, которое он купил вместе со своим знакомым и готов выдать.

Так как мужчина сообщил о преступлении добровольно, его освободили от уголовное ответственности. Второго признали виновным.

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