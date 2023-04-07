В Коми из-за ОРВИ частично закрыли на карантин четыре детсада и семь школ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми частично закрылись образовательные учреждения из-за заболеваемости ОРВИ. Так, в республике карантин объявлен в пяти группах в четырех садиках и в девяти классах семи школ. Такие данные сообщили в Минобразования региона.

Заболеваемость среди детей находится на низком уровне: среди дошкольников и учеников не зафиксированы случаи заболевания гриппом и ковидом.

Издание «Комионлайн», передает, что количество обучающихся и педагогических работников с диагнозом ОРВИ: в детсадах – 37 детей, в школах – 70 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 13 человек были госпитализированы из-за осложнений, вызванных коронавирусом (подробности)