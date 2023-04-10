В Коми пропал 27-летний Дмитрий Вильчевский

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми начались поиски 27-летнего воркутинца Дмитрия Вильчевского. О его исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По данным поисковиков, о молодом человеке нет вестей уже сутки: 9 апреля он вышел из дома и не вернулся. Самостоятельные поиски родных не дали никаких результатов.

Приметы: рост 198 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза светло-карие.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-серые штаны, черные ботинки, черная шапка.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми обнаружили живыми пропавших в сильную метель рыбаков (подробности)