Участницей всероссийского конкурса «Звезда-2023» стала педагог из Сыктывкара

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Педагог по вокалу из Сыктывкара Елена Турубанова стала участницей всероссийского конкурса «Звезда-2023». Жительница Коми получила 80 баллов от строго жюри и теперь ждет суда зрителей.

В визитке исполнительница рассказала, что ищет себя, но пока поиски не дали результатов.

— Я сейчас больше ищу себя. Мне интересны разные течения, и пока что я себя не нашла, — рассказывает Елена.

На конкурс женщина привезла песню «Ты, она, я», однако к исполнению у судей возникли вопросы. По словам известной певицы Юлии Савичевой, во время пения чувствовалась волнение Елены, да и сценический образ оказался спорным. Однако жюри подчеркнуло, что замечания, сделанные сыктывкарке, лишь желание помочь в будущем выступить на все 100%.

А вот выступление Елены землякам понравилось.

— Елена, браво, это было супер, — поддерживают педагога в комментариях к ее выступлению.

По итогам отбора лидером стала конкурсантка из Белгородской области — Кристина Бориславова. Параллельно шло народное голосование, но его результаты будут известны 15 апреля, это будет второй выпуск отборочного тура.

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