В Сыктывкаре угнавший такси мужчина попал в ДТП и скрылся

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В Сыктывкаре неизвестный угнал авто такси, попал на нем в ДТП, а затем скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
В ведомстве рассказали, что авария была зафиксирована сегодня, 11 апреля, глубокой ночью. Мужчина за рулем Renault Sandero врезался в дорожный знак и дерево на улице Комарова, 22, а затем сбежал.
Собственник машины написал заявление об угоне, сейчас злоумышленника разыскивает полиция.
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