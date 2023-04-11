В Сыктывкаре угнавший такси мужчина попал в ДТП и скрылся

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В Сыктывкаре неизвестный угнал авто такси, попал на нем в ДТП, а затем скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали, что авария была зафиксирована сегодня, 11 апреля, глубокой ночью. Мужчина за рулем Renault Sandero врезался в дорожный знак и дерево на улице Комарова, 22, а затем сбежал.

Собственник машины написал заявление об угоне, сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

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