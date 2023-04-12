В Коми 25-летняя водитель Kia получила тяжелые травмы в аварии с MAN

Фото: ГИБДД по Коми

В Коми произошла серьезная авария, в которой пострадала 25-летняя девушка. Известно, что она, будучи за рулем Kia Rio, на 608 км автодороги Чебоксары - Сыктывкар врезался в грузовик MAN.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, девушка не убедилась в безопасности маневра, когда отъезжала от обочины. В результате она получила тяжелые травмы, с которыми была госпитализирована.

- Водитель получила сочетанную автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой ключицы со смещением, закрытую травму шейного отдела позвоночника с растяжением капсульно-связочного аппарата. Госпитализирована, - рассказали в Госавтоиснпекции.

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