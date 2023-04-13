Кресло начальника МВД по Усть-Вымскому району Коми занял Максим Шатрыкин

Фото МВД по Коми
В полиции Усть-Вымского района Коми произошли кадровые перестановки. Кресло начальника МВД занял подполковник Максим Шатрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Шатрыкин работал в Сысольском районе на должности заместителя начальника.
Справка
Шатрыкин Максим Александрович родился 25 апреля 1985 года в поселке Кажим, Койгородский район, Коми АССР
В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Нижегородская академия МВД России» по специальности – правоохранительная деятельность, квалификация – юрист.
Начал службу в 2004 году с должности оперуполномоченного группы уголовного розыска криминальной милиции ОВД Койгородского района.
В 2011 году назначен на должность оперуполномоченного отдела по раскрытию убийств и организационно-зональной работы ОРИ КМ (по линии УР) МВД по Республике Коми.
С 2013 по 2020 занимал различные должности в управлении уголовного розыска МВД по Коми.
С 2020 по 2023 – заместитель начальника МО МВД России «Сысольский» – начальник полиции.
Награжден медалью «МВД России «За отличие в службе III, II степени».
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