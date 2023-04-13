Кресло начальника МВД по Усть-Вымскому району Коми занял Максим Шатрыкин

Фото МВД по Коми

В полиции Усть-Вымского района Коми произошли кадровые перестановки. Кресло начальника МВД занял подполковник Максим Шатрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Шатрыкин работал в Сысольском районе на должности заместителя начальника.

Справка

Шатрыкин Максим Александрович родился 25 апреля 1985 года в поселке Кажим, Койгородский район, Коми АССР

В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Нижегородская академия МВД России» по специальности – правоохранительная деятельность, квалификация – юрист.

Начал службу в 2004 году с должности оперуполномоченного группы уголовного розыска криминальной милиции ОВД Койгородского района.

В 2011 году назначен на должность оперуполномоченного отдела по раскрытию убийств и организационно-зональной работы ОРИ КМ (по линии УР) МВД по Республике Коми.

С 2013 по 2020 занимал различные должности в управлении уголовного розыска МВД по Коми.

С 2020 по 2023 – заместитель начальника МО МВД России «Сысольский» – начальник полиции.

Награжден медалью «МВД России «За отличие в службе III, II степени».

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