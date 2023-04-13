Он не мог говорить: сосногорские спасатели не дали 72-летнему пенсионеру погибнуть в собственной квартире

Фото: архив КП.

В Сосногорске спасатели пришли на помощь 72-летнему дедушке, стонущему в квартире. Об этом сообщает издание «Комиинформ».

Инцидент произошел вчера, 12 апреля. В полицию поступило сообщение от соседей, которые заявили, что в соседней квартире стонет дедушка. Прибывшим оперативникам не удалось попасть в квартиру, поэтому они обратились за помощью в службу спасения.

На место ЧП прибыли спасатели, которые вскрыли дверь и обнаружили в жилище пожилого мужчину. Он не мог говорить. Вероятно, у него случился инсульт. Дедушка был передан медикам скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы – команда»: в Коми пенсионеры-добровольцы развенчали стереотипы о пожилом возрасте

«Серебряные» волонтёры в Сыктывкаре помогают друг другу и нуждающимся (подробности)