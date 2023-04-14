Пытавшейся поджечь военкомат жительнице Коми избрали меру пресечения

Фото: архив КП.
Жительнице Усинска, обвиняемой в покушении на поджог военкомата, избрали меру пресечения. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РК.
Инцидент произошел в апреле текущего года. Женщина пыталась осуществить поджог входной двери военкомата с использованием зажигательных смесей по типу «Коктейля Молотова».
Обвиняемую заключили под стражу до 10 июня 2023 года. В настоящее время следственный отдел продолжает расследование уголовного дела.
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