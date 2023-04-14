В Сыктывкаре жители микрорайона жалуются на плохое состояние дорог

Фото: телеканал «Коми гор».

В поселке Верхняя Максаковка жители микрорайона Шордор пытаются привлечь внимание к состоянию дорог. Как сообщает телеканал «Коми гор», ответа местные жители так и не дождались.

В поселке проживают много молодых мам и пенсионеров. Ежедневно им проходится передвигаться по грязи. Местные жители спасаются как могут - самостоятельно делают насыпь, ездят на внедорожниках и ходят в резиновых сапогах.

Зачастую даже спасательные службы не могут пробраться к домам. Однако в беде оказываются не только водители, но и молодые мамочки, для которых провести малыша в коляске по песчаным болотам - целый квест.

«Просто нам не хотят делать дороги. По сути, здесь нужно сделать каналы, чтобы уходила вода, и отсыпку, чтобы был плотный грунт», - сказал местный житель.

Житель Шордора Антон Глушков поделился, что в прошлую весну в грязи застрял ребенок: маленький мальчик не мог сдвинутся с места и звал на помощь.

«Услышал крик ребенка. Выглянул в окно и увидел мальчика - он стоял в грязи и не мог идти, сапоги засосало. Мне удалось вытащить ребенка, но без одного сапога. Обувь пришлось потом отдельно откапывать», - поделился А.Глушков.

За помощью с ремонтом дороги жители поселка обратились в региональное отделение Народного фронта. Руководитель исполкома народного фронта в РК Андрей Мишарин сказал, что они определили самые затопленные участки дороги и будут помогать местным жителям.

«В первую очередь мы попросим ГИБДД проверить и зафиксировать нормативное состояние дороги. Следующий шаг - обращение к собственнику дороги, которым является администрация Сыктывкара. Думаю, сейчас можно хотя бы засыпать лужи», - заявил Андрей Мишарин.

Включение ремонта в план, подготовка необходимых документов и обновление дорожного покрытия - финальный этап решения проблемы.

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