В Сыктывкаре в Пасху пустят ночной автобус

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Верующих сыктывкарцев в Пасху будет возить ночной автобус. Его пустят в ночь с 15 на 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В администрации уточнили, что всего предусмотрено пять дополнительных рейсов с интервалом в час. Первый автобус выйдет на маршрут в 23:03, а последний - 03:03.

Транспорт будет ездить по маршруту №46 «Давпон – Автостанция – Давпон».

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