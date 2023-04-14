Дачные автобусы в Сыктывкаре выйдут на маршруты раньше

Фото: Нина ЮШКОВА.

И.о. директора АО «Комиавтотранс» Дмитрий Чепурнов в ходе прямой линии в общественной приемной главы Коми заявил, что 29 апреля на линии выйдут маршруты межмуниципального и муниципального значения №№ 111, 124, 125, 128. Окончание сезона запланировано на 10-15 октября - все зависит от погодных условий.

Также сроки сроки начала дачного автобусного сезона обозначил Павел Тимушев, уполномоченный представитель Товарищества индивидуальных перевозчиков

«Дачные маршруты 102, 105, 109 и 126 в настоящее время проходят процедуру электронного аукциона, разыгрываются контракты. Сроки курсирования автобусов по дачным маршрутам: с 1 мая по 22 октября», - заявил Павел Тимушев.

Например, в 2022 году расписание дачных автобусов маршрутов появилось 30 апреля.

«Если в прошлом году дачные маршруты заканчивали сезон чуть раньше, то в этом году мы пошли навстречу гражданам и продлили период курсирования», — сообщила и.о. начальника отдела транспорта и связи Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи городской администрации Александра Филиппова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре подросток с ножом напал на женщину и едва не ограбил магазин (подробнее)