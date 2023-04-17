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НовостиОбщество17 апреля 2023 6:23

В одной из школ Сыктывкара произошла вспышка заболевания

Сейчас все ждут результаты анализов
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

В пятницу, 14 апреля, ученики нескольких младших классов школы №9 в поселке Краснозатонский ушли домой из-за вспышки заболевания. Учителя начали обзванивать родителей с просьбой забрать детей после окончания второго урока.

Один из педагогов рассказал, что учебный процесс был приостановлен в связи с большим количеством заболевших ребят. Вероятно, причиной послужил ротавирус.

Несколько родителей написали в чатах, что они отправились с детьми в местную поликлинику из-за ухудшения самочувствия. Когда возобновится учебный процесс, станет известно сегодня, 17 апреля, после того, как появятся результаты анализов.

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