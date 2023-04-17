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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 6:36

В Коми 20-летний пьяный водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Злостный нарушитель ПДД не раз попадал в поле зрения инспекторов ГИБДД
Источник:kp.ru
Фото УГИБДД МВД по Коми

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Корткеросском районе Коми в селе Сторожевск 25-летний местный житель оказался под колесами отечественного авто. Молодого человека сбил 20-летний водитель ВАЗ-21101 наехал на пешехода и скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Известно, что пострадавший получил ушиб грудной клетки слева и ссадины на ногах, однако госпитализация ему не потребовалась.

По информации ГИБДД, нарушитель получил водительское удостоверение в 2021 году, за это время его 38 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, в том числе 25 - за последний год.

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