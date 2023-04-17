В Коми число работающих людей сократилось за год на 1,6%

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В прошлом году в 45 регионах РФ число работающих людей увеличилось, а в 40 - сократилось. По исследованию РИА Новости, лидирующую позицию заняла Республика Дагестан, где количество занятых увеличилось на 92,5 тысяч. Следом идут Алтайский край и Ленинградская область - прирост составил 68 тысяч и 59,4 тысячи человек соответственно.

Республика Коми расположилась на 75 месте. За год работающих людей в регионе уменьшилось на 1,6% (на 6,2 тысячи человек). Доля безработных составила 6,7%.

Как отмечают эксперты, завершившийся 2022 год был для российского рынка труда благоприятным. Еще в начале года были обоснованные опасения относительно динамики занятости на фоне вводящихся западных санкций, однако экономическая ситуация оказалась намного лучше мрачных прогнозов, и по итогам года безработица снизилась до исторического минимума. Если на конец 2021 года уровень безработицы составлял 4,3 процента (по методике Международной Организации Труда, МОТ), то в конце 2022 года безработица в России опустилась до рекордно низкого значения в 3,7 процента.

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