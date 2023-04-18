В Сыктывкаре начались работы по демонтажу наплывного моста

Фото: МКП «Жилкомсервис».

Сегодня, 18 апреля, после 10:00 стартовали работы до демонтажу наплывного моста в Заречье. Об этом сообщает МКП «Жилкомсервис».

Вчера, 17 апреля, жителей заречных поселков оповестили в соцсетях о том, что было принято решение демонтировать мост. Оно связано с подвижками ледовых масс в верховьях реки Сысола, что может послужить причиной сноса моста.

На речных перевозках после демонтажа моста будут работать суда «Дорожник» и «ЛАЯ». На данный момент на переправе Алёшино-Седкыркещ ходят катера на воздушных подушках.

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