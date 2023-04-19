В СВО погиб младший сержант из Коми

Фото: администрация главы Коми

В администрации главы Коми сообщили о гибели уроженца республики во время СВО. По предоставленным данным, речь идет о младшем сержанте Алексее Левшове.

– В ходе проведения специальной военной операции геройски погиб наш земляк, младший сержант Алексей Алексеевич Левшов, – передается в сообщении.

По предоставленным данным, Алексей родился в поселке Кожым Интинского районе, до СВО жил в Инте. Власти принесли соболезнования близким и родным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 19-летний юноша и два подростка до смерти забили мужчину (подробнее)