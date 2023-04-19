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НовостиОбщество19 апреля 2023 5:45

В СВО погиб младший сержант из Коми

Об этом сообщили в пресс-службе администрации
Источник:kp.ru
Фото: администрация главы Коми

Фото: администрация главы Коми

В администрации главы Коми сообщили о гибели уроженца республики во время СВО. По предоставленным данным, речь идет о младшем сержанте Алексее Левшове.

– В ходе проведения специальной военной операции геройски погиб наш земляк, младший сержант Алексей Алексеевич Левшов, – передается в сообщении.

По предоставленным данным, Алексей родился в поселке Кожым Интинского районе, до СВО жил в Инте. Власти принесли соболезнования близким и родным.

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