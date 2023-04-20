Из-за нападения собак на детей и взрослых в Ухте возбуждено уголовное дело

Фото: архив КП

В Следственном комитете Коми начали расследование нападения собак на жителей Ухты. По информации пресс-службы ведомства, решение принято после того, как в социальных сетях пользователи сообщили о пострадавших от жиотвных взрослых и детей.

В ведомстве уточнили, что в октябре 2022 года семилетняя девочка получила телесные повреждения после того, как на нее напали собаки на Молодежной улице. После этого произошло несколько аналогичных случаев.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности. В настоящий момент анализируется собранная документация и материалы, чтобы определить виновных, которые не должным образом исполняли свои обязанности по отлову собак.

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