Из-за нападения собак на детей и взрослых в Ухте возбуждено уголовное дело

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В Следственном комитете Коми начали расследование нападения собак на жителей Ухты. По информации пресс-службы ведомства, решение принято после того, как в социальных сетях пользователи сообщили о пострадавших от жиотвных взрослых и детей.
В ведомстве уточнили, что в октябре 2022 года семилетняя девочка получила телесные повреждения после того, как на нее напали собаки на Молодежной улице. После этого произошло несколько аналогичных случаев.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности. В настоящий момент анализируется собранная документация и материалы, чтобы определить виновных, которые не должным образом исполняли свои обязанности по отлову собак.
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