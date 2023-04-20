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НовостиОбщество20 апреля 2023 5:45

Житель Коми избил до смерти свою возлюбленную

Женщина скончалась в больнице
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Сыктывкара приговорили к восьми годам лишения свободы за избиение до смерти своей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, 12 августа 2022 года фигурант уголовного дела поругался со своей сожительницей во время посиделок. В какой-то момент он ударил ее по животу, от чего женщина скончалась спустя 12 дней в больнице.

Суд приговорил мужчину к заключению в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.

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