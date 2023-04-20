Житель Коми избил до смерти свою возлюбленную

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Жителя Сыктывкара приговорили к восьми годам лишения свободы за избиение до смерти своей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.
По предоставленным данным, 12 августа 2022 года фигурант уголовного дела поругался со своей сожительницей во время посиделок. В какой-то момент он ударил ее по животу, от чего женщина скончалась спустя 12 дней в больнице.
Суд приговорил мужчину к заключению в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.
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