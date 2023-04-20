Жители Коми рассказали, как их наказывают на работе

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Сервис hh.ru опросил жителей республики Коми о том, как их наказывают и мотивируют работодатели. Согласно данным службы исследований, почти 50% респондентов заявили, что дополнительного вознаграждения у них на работе нет, а около 41% подчеркнули, что зачастую за ошибки начальство наказывает рублем.

Среди вариантов ответов также были и другие варианты. Например, некоторые респонденты рассказали, что у них на работе практикуются «прилюдное унижение и крик», «угрозы увольнения», «объяснительные» и «докладные записки с доносами».

Согласно данным опроса, мягче и реже всего наказывают строителей, IT-специалистов, топ-менеджеров, педагогов и научных сотрудниках. О частых штрафах на работе рассказали респонденты из сферы управления персоналом, продаж, транспорта, гостеприимства, сельского хозяйства.

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