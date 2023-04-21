Мужчину из Сыктывкара обвинили в публичной демонстрации нацистской атрибутики

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В отношении 36-летнего жителя Сыктывкара расследуют уголовное дело о неоднократном публичном демонстрировании нацистской атрибутики. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

В ведомстве уточнили, что в отношении мужчины ранее дважды возбуждали административные дела за публичное демонстрирование татуировки в виде нацистской атрибутики, которая внесена в список экстремистской. Вскоре нарушение повторилось в общественном месте.

В настоящий момент злоумышленника задержали, следователи направят вскоре ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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