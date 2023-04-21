В Коми пришвартовали к берегу мост, уплывший в Заозерье

Фото: Администрация Сысольского района.

Недавно в поселке Заозерье уплыл мост. Его унесло на 1,5 километра вниз по течению реки Сысола, где он сел на мель.

Как сообщили местные власти, седьмого апреля проводились работы во разрушению льда, а 16 апреля лед ушел снизу по течению, в результате чего мост развернуло к правому берегу. На следующий день якорные тросы моста не выдержали и оборвались из-за давления массы льда на переправу.

Сотрудники ДРСУ привязали конструкцию к берегу.

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