Два вуза Коми попали в рейтинг лучших вузов России

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Сразу два вуза Республики Коми попали в рейтинг лучших вузов России 2023 году. Об этом сообщает hh.ru.

Эксперты проанализировали более 2 миллионов резюме соискателей в возрасте 18-24 лет, 500 тысяч резюме выпускников 2021-2022 годов из 411 вузов. В рейтинг вошли 400 высших учебных заведений – как государственных, так и частных. Ухтинский государственный технический университет занял 80-е место. В список также вошел СГУ имени Питирима Сорокина.

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