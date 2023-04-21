В Сыктывкаре снесут два аварийных дома

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В Сыктывкаре снесут два многоквартирных аварийных дома. Результаты электронного аукциона по осуществлению сноса ветхого жилья подведены на сайте госзакупок.

Согласно данным в технической документации, подрядчик должен снести два аварийных дома и распланировать территории. Срок выполнения - до 20 июля текущего года.

Первый двухэтажный деревянный дом расположен по адресу: ул. Куратова, д.11. Он был построен в 1933 году. Второй находится по адресу: улица Первомайская, д.175. Его возвели 1965 году.

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