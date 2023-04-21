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НовостиОбщество21 апреля 2023 10:30

В Коми школьник получил штраф за шпаргалку на ЕГЭ

Ему пришлось забрать документы из вуза
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

В Коми школьника оштрафовали на 3 тысячи рублей за использование шпаргалок на ЕГЭ. Результаты экзаменов были аннулированы, из-за чего юноше пришлось забирать документы из высшего учебного заведения, куда планировал поступать.

И.о. министра образования РК Наталья Якимова рассказала о сдаче ЕГЭ в текущем году. Она предупредила экзаменуемых, что за пронос телефонов в аудитории их удалят с экзамена, а пересдача будет только через год.

Начальник отдела надзора Марина Корсакова пояснила, за данное деяние также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.

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