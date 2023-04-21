Житель Коми, жестоко убивший приятеля, не сумел обжаловать приговор

Фото: Нина ЮШКОВА.

36-летний житель Усинска, который убил одного приятеля и тяжело ранивший второго, пытался обжаловать приговор, но ему это не удалось. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

В сентябре прошлого года мужчина распивал спиртные напитки с двумя приятелями. Между ним и одним из приятелей разгорелась ссора, в ходе которой он ударил несчастного ножом около 10 раз. Второй гость попытался остановить конфликт, однако получил удар ножом в живот. Орудие убийства злоумышленник выбросил в форточку.

Мужчина долго размышлял, что делать с трупом. Его сожительница рассказала, что он допускал мысли о сокрытии тела потерпевшего с помощью его расчленения. О случившемся она рассказала своей подруге и даже отправила фотографию.

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