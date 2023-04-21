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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:30

В Сыктывкаре женщина помогла пенсионерке донести тяжелую сумку и украла пенсию

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

65-летняя жительница Сыктывкара обратилась в полицию и рассказала, что неизвестная женщина похитила у нее 25 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, возбуждено уголовное дело.

За день до исчезновения денег заявительнице помогла донести тяжелую сумку неизвестная женщина. В качестве благодарности пенсионерка угостила помощницу, после чего проводила.

В скором времени оперативники задержали 36-летнюю подозреваемую. Она рассказала, что выждала момент и забрала из тумбочки все деньги. Украденные денежные средства она потратила на продукты и алкоголь.

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