Жителям Коми рассказали, как правильно сжигать мусор на участке

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В МЧС Коми жителям республики напомнили, как правильно избавляться от мусора на участке. Так, существует два варианта его сжигания.

Первый, говорят в ведомстве, это вырыть яму или котлован, глубиной не менее 30 см, а в ширину он должен достигать метра. Располагаться он также должен на безопасном расстоянии от деревьев и строений.

- Место использования открытого огня в яме должно быть удалено минимум на 15 метров от любого строения, 100 метров от хвойных деревьев и 30 метров от лиственных деревьев, - уточнили в МЧС.

Второй вариант - это сжигание мусора в баке или бочке, но и здесь есть важный нюанс.

- Однако, емкость для сжигания мусора должна использоваться с металлическим листом, который позволит полностью закрыть бак с открытым огнем сверху, - заключили в ведомстве.

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