«Не вернул вейп»: в Сыктывкаре ровесники избили подростка и заковали его в наручники

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В Сыктывкаре подросток стал жертвой нападения своих ровесников. Юноши избили сыктывкарца и заковали его в наручники. Об инциденте сообщает издание БНК.

Причиной конфликта между подростками стал не вовремя возвращенный вейп. Хозяин электронной сигареты заставил мальчика извиниться, ударили его несколько раз ногой, а затем приковали его к турникам.

Как сообщили в МВД по Коми, пострадавший подросток в госпитализации не нуждается. По данному факту начата проверка.

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