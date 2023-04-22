Жителям Коми посоветовали в апреле обратить особое внимание на овощи

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Жителям Коми посоветовали в апреле пересмотреть свой рацион. Второй месяц весны традиционно приносит не только тепло, но и авитаминоз. Чтобы избежать неприятных последствий для организма, в региональном Роспотребнадзоре порекомендовали налегать на овощи, фрукты и зелень.

Так, жителям республики стоит выбирать те продукты, которые богаты микро- и макроэлементами. Например, их содержат молодая белокочанная и цветная капуста, лук-порей, морковь, ревень, редис, редька, свекла, листовой цикорий, фенхель.

Из фруктов стоит чаще есть бананы и цитрусовые. Не стоит пренебрегать и яблоками, говорят специалисты.

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