Стало известно, будут ли в Сыктывкаре штрафовать за мытье машины на даче

Фото: Александра САВИНОВА.

Ряд федеральных СМИ сообщили о том, что в скором времени автолюбителей начнут штрафовать за ремонт и мойку автомобилей на даче. Сумма штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей, однако если выявится загрязнение почвы, то размер штрафа может вырасти до 10 тысяч рублей.

В пресс-службе мэрии Сыктывкара сообщили, что в настоящее время КоАП РФ не предусмотрено административной ответственности за ремонт и мойку транспортных средств на территории СНТ.

Кроме того, ответственность не предусмотрена и законом «Об административной ответственности в Республике Коми».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми вернули на место мост, уплывший из Заозерья (подробнее)