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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:20

Стало известно, будут ли в Сыктывкаре штрафовать за мытье машины на даче

Размер штрафа может вырасти до 10 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Александра САВИНОВА.

Фото: Александра САВИНОВА.

Ряд федеральных СМИ сообщили о том, что в скором времени автолюбителей начнут штрафовать за ремонт и мойку автомобилей на даче. Сумма штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей, однако если выявится загрязнение почвы, то размер штрафа может вырасти до 10 тысяч рублей.

В пресс-службе мэрии Сыктывкара сообщили, что в настоящее время КоАП РФ не предусмотрено административной ответственности за ремонт и мойку транспортных средств на территории СНТ.

Кроме того, ответственность не предусмотрена и законом «Об административной ответственности в Республике Коми».

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